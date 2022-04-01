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Факти / Україна

Зеленський утворив дві військові адміністрації на Луганщині

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Зеленський утворив дві військові адміністрації на Луганщині

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення двох військових адміністрацій у містах Кремінна та Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області.

Указ №192/2022 набирає чинності з дня оприлюднення.

– На виконання закону України Про правовий режим військового стану ухвалюю утворити Кремінську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області та Рубіжанську міську військову адміністрацію Сєверодонецького району Луганської області, – йдеться у тексті указу.

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