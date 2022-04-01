Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення двох військових адміністрацій у містах Кремінна та Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області.
Указ №192/2022 набирає чинності з дня оприлюднення.
– На виконання закону України Про правовий режим військового стану ухвалюю утворити Кремінську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області та Рубіжанську міську військову адміністрацію Сєверодонецького району Луганської області, – йдеться у тексті указу.