На 38-й день повномасштабної війни в Україні російські війська продовжують втрачати техніку та сотні військовослужбовців особового складу.

Оновлені дані втрат військ РФ оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати ворога у війні в Україні з 24 лютого до 2 квітня орієнтовно становлять:

• близько 17 800 осіб особового складу (за добу втрати ворожих військ зросли ще приблизно на 100 осіб);

• 631 танк (+6 за добу);

• 1 776 бойових броньованих машин (+25 за добу);

• 317 артилерійських систем (+1 за добу);

• 100 РСЗВ – реактивних систем залпового вогню (+4 за добу);

• 54 одиниці засобів ППО;

• 143 літаки;

• 134 гелікоптери (+3 за добу);

• 1 236 одиниць автомобільної техніки (+16 за добу);

• 7 кораблів /катерів;

• 76 цистерн з ПММ;

• 87 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+2 за добу);

• 24 одиниці спеціальної техніки;

• 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

Дані втрат ворога постійно уточнюються, оскільки підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, РФ почала залучати підрозділи російських військ на території Придністровського регіону Молдови. За даними Генштабу, країна-агресор має намір використати ці підрозділи для провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.

Тим часом у розвідці Великої Британії поінформували, що українські війська продовжують контрнаступ на околицях Києва. Крім того, українські сили після запеклих боїв укріпили ключовий маршрут на сході Харкова.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ