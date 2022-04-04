У неділю, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що буде створено спеціальний механізм правосуддя для розслідування злочинів російських агресорів.

– Я ухвалив рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів на території нашої держави. Суть цього механізму – спільна робота національних та міжнародних фахівців: слідчих, прокурорів та суддів, – сказав Зеленський відеозверненні.

Він зазначив, що цей механізм допоможе Україні та миру притягнути до конкретної відповідальності осіб, які якимось чином брали участь у війні проти українського народу та у злочинах проти українців.

– Міністерство закордонних справ, Офіс Генерального прокурора, Національна поліція, Служба безпеки, розвідка та інші структури відповідно до своєї компетенції мають спрямувати всі зусилля на те, щоб механізм запрацював негайно, – повідомив президент.

Також Зеленський закликав усіх громадян та друзів України у світі приєднатися до цієї роботи та допомогти встановленню справедливості.