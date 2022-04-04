Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 39 день війни
Вбили Вбили
158 дітей
Поранили Поранили
>258 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Україна

В Україні створять механізм правосуддя для розслідування злочинів російських загарбників – Зеленський

Анастасія Гевко редакторка стрічки
В Україні створять механізм правосуддя для розслідування злочинів російських загарбників – Зеленський

У неділю, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що буде створено спеціальний механізм правосуддя для розслідування злочинів російських агресорів.

– Я ухвалив рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів на території нашої держави. Суть цього механізму – спільна робота національних та міжнародних фахівців: слідчих, прокурорів та суддів, – сказав Зеленський відеозверненні.

Він зазначив, що цей механізм допоможе Україні та миру притягнути до конкретної відповідальності осіб, які якимось чином брали участь у війні проти українського народу та у злочинах проти українців.

– Міністерство закордонних справ, Офіс Генерального прокурора, Національна поліція, Служба безпеки, розвідка та інші структури відповідно до своєї компетенції мають спрямувати всі зусилля на те, щоб механізм запрацював негайно, – повідомив президент.

Також Зеленський закликав усіх громадян та друзів України у світі приєднатися до цієї роботи та допомогти встановленню справедливості.

Читайте
Ракетні удари по Одесі та звільнення Київщини: що відбувається на 39-ту добу війни в Україні (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка