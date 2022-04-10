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Факти / Україна

Сім’я намагалася вирватися з окупованого села: у Броварах ховатимуть 13-річну дитину

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Елисей из Броваров

У середу, 13 квітня, в Броварах Київської області відбудуться похорони восьмикласника місцевої школи №9 Єлисея Рябоконя. Його тіло привезуть із села Перемога Баришівської громади.

Там дитина була тимчасово похована, після того, як рашисти розстріляли машину, в якій сім’я хлопчика намагалася евакуюватися з окупованого села.

Як розповіла журналістам Броварського видання Трибуна класна керівниця 8-Г класу Ганна Небожук, в село Перемога Єлисей з мамою і молодшим братиком виїхали в перший день війни.

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А вже 28 лютого ворог окупував населений пункт. 11 березня колона з п’яти машин, яка складалася виключно з жінок і дітей, намагалася вирватися у бік села Гостролуччя. Але на околиці люди потрапили під обстріл.

У першій машині, яку російські нелюди підірвали, їхав Єлисей. Разом з ним загинув і 18-річний водій. Мама хлопчика з молодшим сином їхали в іншій машині.

Після розстрілу рашисти змусили залишки колони повернутися назад, і вже нікого не випускали з села.

Про цей жорстокий акт розправи з мирним населенням повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Результат цього звірячого вчинку – семеро загиблих. Щодо кількості поранених не повідомлялося.

Згодом в ГУ розвідки уточнили, що люди намагалися врятуватися від загарбників самостійно, тому почали евакуацію без узгодженого сторонами зеленого коридору. А це дуже небезпечно, адже окупаційні підрозділи без жалю знищують мирне населення.

За словами Ганни Небожук, відразу забрати тіло дитини та інших загиблих ворог не дозволив. Згодом це вдалося зробити. Єлисея поховали в Перемозі біля будинку під деревом. Дитину відспівати не змогли, адже священика на той час у селі не було.

13 квітня Єлисея перепоховають на новому кладовищі в Броварах. Хлопчику в травні повинно було виповнитися 14 років.

Класна керівниця згадує Єлисея як виховану, врівноважену і толерантну дитину. Хлопчик був дружний з усіма однокласниками.

Джерело: Трибуна

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