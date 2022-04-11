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Факти / Україна

Вони вбивали українців у Бучі: створено онлайн-карту з адресами російських військових

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
російські солдати

Програмісти з Естонії створили онлайн-карту з адресами російських військових, які займалися мародерством у Бучі, а також вбивали та знущалися з мирних жителів.

Про це повідомили в Управлінні державної охорони України. Карта отримала назву Where do orcs come from?, що в перекладі Звідки приходять орки?. Вона була створена за допомогою сервісу Google Maps.

Автори зазначили, що використали відкриті дані української розвідки про місце видачі паспортів військових на базі інформації ГУР МО України про військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригад 35-ї армії.

Раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що потрібно щонайменше два тижні для того, щоб порахувати точну кількість загиблих мирних жителів у Бучанському районі під Києвом, яких катували російські військові.

За його словами, спочатку треба розібрати завали та руїни, після чого з’явиться можливість встановити точну кількість жертв.

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Фото: Depositphotos

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