США і Велика Британія відреагували на заяву полку Азов про застосування російськими військовими хімічної зброї в Маріуполі.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що вони з партнерами вже перевіряють цю інформацію.

– Будь-яке застосування такої зброї буде безжальною ескалацією цього конфлікту, і ми будемо вимагати від Путіна і його режиму відповіді, – написала вона в Twitter.

У свою чергу, прес-секретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що вони стурбовані потенційним використанням Росією засобів боротьби з заворушеннями в Україні.

Кірбі заявив, що Пентагон не може підтвердити повідомлення про те, що російські військові застосували щось схоже на хімічну зброю в Маріуполі.

– Офіційні особи як і раніше стурбовані потенційним застосуванням Росією засобів придушення заворушень, – сказав прес-секретар.

За словами Кірбі, Пентагон знає про ці повідомлення і буде уважно стежити за ситуацією.

– Ці повідомлення, якщо вони правдиві, викликають глибоку стурбованість і відображають наші побоювання з приводу того, що Росія може використовувати в Україні різні засоби придушення заворушень, у тому числі сльозогінний газ, змішаний з отруйними речовинами, – зазначив Кірбі.

Нагадаємо, що 11 квітня у Маріуполі російські окупаційні війська застосували проти українських військових та цивільних осіб хімічну зброю. Хімічну зброю росіяни скинули з безпілотника.