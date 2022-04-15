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Факти / Світ

Байден не поїде до України, незважаючи на готовність до цього – Білий дім

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Джо Байден

Незважаючи на те, що президент США Джо Байден 14 квітня висловив готовність поїхати до України, планів на те, щоб це зробити, у нього немає.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, пише The Washington Post.

– Він готовий до всього. Чоловікові подобається швидка машина, якісь авіатори. Він готовий їхати до України. Це правда. Це так. Але ми не відправляємо президента до України, – заявила Псакі.

Вона додала, що прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, який несподівано відвідав Київ минулої неділі, здійснив восьмигодинну поїздку потягом “через зону бойових дій”, щоб дістатися центру України.

– Тож ні, це не входить до планів президента Сполучених Штатів. Ми всі повинні, можливо, відчути полегшення щодо цього. У нього є ще кілька справ, – сказала Псакі.

Зазначимо, що двоє республіканців, сенатор Стів Дейнс та член Палати представників Вікторія Спартц відвідали Київ у четвер.

Вони стали першими американськими законодавцями, які приїхали до України від початку вторгнення.

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