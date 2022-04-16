Україна отримала майже $924 млн благодійної допомоги від громадян і корпорацій із різних куточків світу. Кошти продовжують надходити.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, розповідаючи про результати роботи Координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань, який він очолює.

За його словами, кошти надходять переважно на рахунки структур ООН та міжнародних гуманітарних організацій, а вони вже спрямовують їх на допомогу нашим біженцям у різних країнах. Найбільше коштів надійшло від благодійників із Великої Британії (47%), Нідерландів (майже 18%), Чехії (11%) та США (майже 8%).

Андрій Єрмак наголосив, що Україна вдячна за допомогу як світовим знаменитостям, так і всім небайдужим громадянам різних країн. Так, він розповів, що у Великій Британії під проводом благодійної організації Disasters Emergency Committee зібрано понад 310 млн фунтів стерлінгів.

Свої внески зробили Королева Єлизавета ІІ, британський уряд, зірки кіно, театру та музики. Відома голлівудська акторка Міла Куніс, яка народилася в Чернівцях, та її чоловік актор Ештон Кутчер зібрали у США $35 млн і передали їх логістичному стартапу Flexport та технологічній компанії Airbnb.

У Франції €8 млн зібрало місцеве телебачення завдяки благодійному концерту французьких зірок. Долучилася й перша леді Французької Республіки Бріжит Макрон – вона передала €1 млн.

Зі свого боку заступник керівника Офісу президента Юлія Соколовська додала, що за 50 днів в Україну було ввезено 270 тис. тонн гуманітарної допомоги. Було закуплено продовольство в українських виробників та укомплектовано продуктові набори для майже 12 млн українців.

Джерело : Офіс президента

