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Факти / Україна

Не я б’ю, Верба б’є: як українська реактивна система знищує окупантів

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Не я б’ю, Верба б’є: як українська реактивна система знищує окупантів

17 квітня християни східного обряду святкують Вербну неділю. У цей день під час святкового богослужіння у церквах освячують вербу, приносять її додому і бють гілочками, приказуючи: Не я бю, верба бє, за тиждень – Великдень.

З цієї нагоди Факти ICTV розповідають про українську реактивну систему залпового вогню РСЗВ Верба, за допомогою якої ЗСУ знищують російських окупантів.

РСЗВ Верба розроблена на базі старенького радянського Граду. Однак її пускова установка зазнала чимало серйозних змін. До прикладу, автоматизація Верби сягнула такого рівня, коли екіпаж може не виходячи з кабіни натиснути кілька кнопок, щоб відправити у бік ворога 40 ракет 122-мм калібру.

При цьому всі вони полетять точнісінько в ціль завдяки новій системі вирівнювання і стабілізації платформи.

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Також порівняно з Градом українська Верба ЗСУ в рази швидше визначає координати і швидше наводиться. Після цього система за лічені секунди міняє позицію, аби уникнути прильотів у відповідь.

Характеристики РСЗВ Верба:

  • колісна формула – 6*6;
  • максимальна швидкість по шосе – 85 км/год;
  • запас ходу – 1 300 км;
  • максимальна дальність стрільби – 40 км;
  • маса бойової частини – 21,3 кг;
  • час залпу – 20 секунд
  • кількість напрямних труб – 40
  • довжина реактивного снаряда – 2,87 м;
  • калібр ракети – 122 мм;
  • розрахована на 5 людей.

Попіклувалися розробники Верби й про те, аби ворогу не довелося довго чекати, а екіпажу установки перезаряджати вручну боєкомплект. Для цього створили транспортно-заряджальну машину, яка значно зменшує час на перезаряджання.

Усі вищезгадані характеристики забезпечують високу бойову ефективність та мобільність Верби, що вже неодноразово підтверджено на полі бою.

Фото: Укроборонпром

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