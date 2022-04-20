Російські кораблі продовжують погрожувати ракетними ударами по містах України

Військові кораблі Росії у Чорному морі тримає блокаду портів і судноплавства. Вони продовжують погрожувати ракетними ударами та мають на бортах підрозділи для здійснення десантування.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

– Корабельне угруповання противника в Чорному морі тримає блокаду портів і судноплавства. Продовжує погрожувати ракетними ударами та має на бортах підрозділи для здійснення десантування, – зазначили вони.

Також російські загарбники продовжують проводити над Одещиною повітряну розвідку завдяки безпілотникам, але їх вдається знищувати силами ППО. Водночас українські військові успішно виявляють в регіоні колаборантів та нейтралізують “сплячі групи агентів”.

У командуванні наголосили, що на півдні України ситуація стабільно напружена і тривожна. Так, на Херсонщині ворог продовжує залякування місцевого населення артилерійськими обстрілами ним же окупованих населених пунктів та агітує за проведення референдуму щодо створення псевдореспубліки.

На Миколаївщині протягом ночі тривали обстріли системами залпового вогню Смерч. Уражено місцевий яхт-клуб, стоматологічну поліклініку, інші об’єкти інфраструктури. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано рятувальними службами. Жертв серед місцевого населення немає.

Крім того, протягом ночі українськими ракетно-артилерійськими підрозділами було нанесено 11 уражень ворожих позицій.

Джерело: ОК Південь