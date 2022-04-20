Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 56 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>373 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 072 дорослих
Факти / Україна

Російські кораблі продовжують погрожувати ракетними ударами по містах України

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Російські кораблі продовжують погрожувати ракетними ударами по містах України

Військові кораблі Росії у Чорному морі тримає блокаду портів і судноплавства. Вони продовжують погрожувати ракетними ударами та мають на бортах підрозділи для здійснення десантування.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

– Корабельне угруповання противника в Чорному морі тримає блокаду портів і судноплавства. Продовжує погрожувати ракетними ударами та має на бортах підрозділи для здійснення десантування, – зазначили вони.

Також російські загарбники продовжують проводити над Одещиною повітряну розвідку завдяки безпілотникам, але їх вдається знищувати силами ППО. Водночас українські військові успішно виявляють в регіоні колаборантів та нейтралізують “сплячі групи агентів”.

У командуванні наголосили, що на півдні України ситуація стабільно напружена і тривожна. Так, на Херсонщині ворог продовжує залякування місцевого населення артилерійськими обстрілами ним же окупованих населених пунктів та агітує за проведення референдуму щодо створення псевдореспубліки.

На Миколаївщині протягом ночі тривали обстріли системами залпового вогню Смерч. Уражено місцевий яхт-клуб, стоматологічну поліклініку, інші об’єкти інфраструктури. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано рятувальними службами. Жертв серед місцевого населення немає.

Крім того, протягом ночі українськими ракетно-артилерійськими підрозділами було нанесено 11 уражень ворожих позицій.

Читайте
Російські кораблі відійшли від українського берега майже на 200 км - ОК Південь

Джерело: ОК Південь 

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка