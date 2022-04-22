Відносно спокійно ніч минула у більшості областей України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на зведення від обласних адміністрацій.

Вночі окупанти періодично обстрілювали Харків з артилерійських систем. У Київському районі міста горіли складські будівлі, постраждалих, на щастя, немає.

В області активні бої тривають на Ізюмському напрямку.

У Луганській області зафіксовано 11 ворожих обстрілів, зокрема у: Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній, Рубіжному, Гірському. Зруйновано сім будинків, поранення отримати четверо цивільних та троє поліціянтів.

На Донеччині стабільно складна ситуація. В Авдіївці, Мар’їнці, Вугледарі обстріли не припиняються. Вже кілька днів тримається загострення поблизу Лиману. Після обстрілів РСЗВ Град зайнялася обласна травматологія. Кількість поранених з’ясовується.

У Маріуполі – без суттєвих змін попри заяви Кремля про нібито взяття міста. Завод Азовсталь тримається.

На Херсонщині вночі лунали сильні вибухи на околицях міста. Критичною ситуація залишається у населених пунктах, які межують із сусідніми областями. Практично всі села Бериславського району (Нововоронцовська, Високопільська, Великоолександрівська, Калинівська ТГ) та частина сіл Херсонського району (Чорнобаївська, Станіславська ТГ) — на межі гуманітарної катастрофи.

Ввечері Миколаїв зазнав ракетних ударів. Інформації щодо постраждалих та жертв наразі немає.

Фото: Генштаб ЗСУ