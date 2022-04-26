Міська влада Миколаєва готується до атаки російських військ або облоги міста.

Про це розповів в одному з інтерв’ю мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він нагадав, що в березні російські загарбники оточили місто на дві третини та підійшли до Південного Бугу. Але українська армія змогла їх відсунути. Станом на зараз, за інформацією Сєнкевича, війська РФ зосереджені у невеликому секторі між Херсонською та Миколаївською областями (на лінії Станіслав – Олександрівка).

– На сьогодні ми готуємося у місті Миколаєві зустрічати ворога… Ми бачимо, що Росія через Крим перекидає зброю та військові ресурси. Ми бачимо, що вони накопичують їх у Херсонській області. І так, ми очікуємо нападу або облоги міста Миколаєва, – наголосив Сєнкевич.

Він уточнив, що влада разом із українськими військовими готує оборонні споруди як у самому місті, так і на його околицях.

А місцеві комунальні служби “виконують роль стройбата” – в межах зміцнення оборони будують, заливають та бетонують.

– Крім того, ми ще витягуємо з полів російську військову техніку. Вже витягнули 38 одиниць – серед них танки, пушки, машини. Все, що не встигають селяни розібрати, ми забираємо, ремонтуємо та передаємо ЗСУ. Так що скажу коротко: ми готуємося до повномасштабного вторгнення, – зазначив Сєнкевич.

Він уточнив, що, починаючи з 24 лютого, російські війська обстрілюють Миколаїв практично щодня. Від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну було лише 10 днів без обстрілів.

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За словами Сєнкевича, зазвичай ворог використовує реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) із касетними снарядами двох типів:

• з кумулятивними зарядами, що падають на парашутах і розриваються в житлових кварталах;

• зі шрапнеллю (основна мета цього типу снарядів – вбивство людей).

– Загалом за час війни у нас загинуло більше 80 цивільних осіб, серед них дитина, поранено 400 осіб, – розповів мер Миколаєва.

Він додав, що російські воєнні злочинці обстрілюють інфраструктуру міста: зокрема школи та дитсадки. В Миколаєві вже зруйновано понад 60 будинків, які неможливо відновити, ще більш ніж 700 будинків постраждало.