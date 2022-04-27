27 квітня о 06.45 армія Російської Федерації повторно обстріляла ракетами міст через Дністровський лиман в Одеській області.

Про це повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Камишін.

За його словами, постраждалих залізничників немає.

– Ступінь уражень інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тривоги, – зазначив Олександр Камишін.

Міст через Дністровський лиман російські загарбники атакували ракетами спершу 26 квітня о 12.36.

Із міркувань безпеки рух мостом перекрили, а водіїв попросили обрати альтернативні маршрути руху.

Минулого тижня, 23 квітня, російська ракета вдарила по Одесі з акваторії Каспійського моря.

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Джерело: Олександр Камишін

Фото: Повітряне командування Захід