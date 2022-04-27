27 квітня о 06.45 армія Російської Федерації повторно обстріляла ракетами міст через Дністровський лиман в Одеській області.
Про це повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Камишін.
За його словами, постраждалих залізничників немає.
– Ступінь уражень інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тривоги, – зазначив Олександр Камишін.
Міст через Дністровський лиман російські загарбники атакували ракетами спершу 26 квітня о 12.36.
Із міркувань безпеки рух мостом перекрили, а водіїв попросили обрати альтернативні маршрути руху.
Минулого тижня, 23 квітня, російська ракета вдарила по Одесі з акваторії Каспійського моря.
Унаслідок вибуху загинуло восьмеро людей та ще 18 мирних жителів поранені.
Ворожа ракета забрала життя одразу трьох поколінь – піарниці Валерії Глодан, її тримісячної доньки та матері.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 63-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Камишін
Фото: Повітряне командування Захід