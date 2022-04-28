Координатор ООН в Україні виїжджає до Запоріжжя для організації евакуації із Маріуполя

Координатор ООН в Україні Оснат Лубрані у четвер, 28 квітня, повідомила про те, що виїжджає до Запоріжжя для організації можливої ​​евакуації з оточеного російськими агресорами Маріуполя.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

– Генсекретар ООН Антоніу Гуттеріш прибув до України для зустрічі з президентом Зеленським. На його прохання я їду до Запоріжжя, щоб підготуватися до обнадійливої ​​евакуації з Маріуполя. ООН повністю мобілізована, щоб допомогти врятувати життя українців та допомогти нужденним, – стверджує Оснат Лубрані.

The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) April 28, 2022

Нагадаємо, 26 квітня Гуттеріш їздив до Росії і зустрівся там із Володимиром Путіним. Він стверджує, що російський президент під час розмови з ним погодився на евакуацію мирних жителів та українських захисників із заводу Азовсталь у Маріуполі.

До цього президент Володимир Зеленський наголосив, що, на його думку, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш спершу має відвідати місця, де знищували українців, перш ніж “знайти час для шанованих із Москви”.