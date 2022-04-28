Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 64 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>393 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Світ

Координатор ООН в Україні виїжджає до Запоріжжя для організації евакуації із Маріуполя

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Координатор ООН в Україні виїжджає до Запоріжжя для організації евакуації із Маріуполя

Координатор ООН в Україні Оснат Лубрані у четвер, 28 квітня, повідомила про те, що виїжджає до Запоріжжя для організації можливої ​​евакуації з оточеного російськими агресорами Маріуполя.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

– Генсекретар ООН Антоніу Гуттеріш прибув до України для зустрічі з президентом Зеленським. На його прохання я їду до Запоріжжя, щоб підготуватися до обнадійливої ​​евакуації з Маріуполя. ООН повністю мобілізована, щоб допомогти врятувати життя українців та допомогти нужденним, – стверджує Оснат Лубрані.

Нагадаємо, 26 квітня Гуттеріш їздив до Росії і зустрівся там із Володимиром Путіним. Він стверджує, що російський президент під час розмови з ним погодився на евакуацію мирних жителів та українських захисників із заводу Азовсталь у Маріуполі.

До цього президент Володимир Зеленський наголосив, що, на його думку, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш спершу  має відвідати місця, де знищували українців, перш ніж “знайти час для шанованих із Москви”.

Читайте
Генсек ООН у Києві та перші кроки зі схвалення ленд-лізу від США: що відбувається на 64-ту добу війни (онлайн)

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка