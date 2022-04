Координатор ООН в Україні виїжджає до Запоріжжя для організації евакуації із Маріуполя

Координатор ООН в Україні Оснат Лубрані у четвер, 28 квітня, повідомила про те, що виїжджає до Запоріжжя для організації можливої ​​евакуації з оточеного російськими агресорами Маріуполя.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi

