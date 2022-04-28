Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що через війну, розв’язану Росією, внутрішньо переміщеним особам в Україні необхідно понад 600 тис. квартир.

Про це він повідомив 28 квітня на своєму каналі у Telegram.

Він уточнив, що план поновлення та модернізації України обговорювався на селекторній нараді в Офісі президента України.

Кириленко стверджує, що на порядку денному наради виявилися гострі гуманітарні питання, що стосуються насамперед евакуації та розселення переселенців.

– Вже зараз в Україні потрібно понад 600 тис. квартир для ВПО. Держава шукає можливості, щоб захистити наших громадян, які внаслідок війни втратили свої будинки, – зазначив він.

Також голова Донецької ОВА підкреслив, що необхідно чітко спланувати, що і як буде зроблено на звільнених після російської окупації територіях, а також де саме житимуть люди, що втратили житло, після повернення в деокуповані регіони після перемоги.