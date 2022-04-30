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Факти / Україна

ЗСУ потрібна тиша: Маляр пояснила, як дописи блогерів шкодять обороні України

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
ЗСУ потрібна тиша: Маляр пояснила, як дописи блогерів шкодять обороні України

Українців знову просять не оприлюднювати результати військових операцій до того, як це зробить Генштаб.

Цього разу з відповідним закликом звернулася заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона розповіла, чому не треба писати про звільнені села чи міста до оприлюднення цієї інформації Міноборони або ЗСУ.

Маляр пояснила, що ворог після публікацій починає знову атакувати ці населені пункти. Тому для Збройних сил потрібно, щоб під час військової операції була інформаційна тиша.

Ганна Маляр розповіла, що вчора знову відбувся показовий випадок шкідливої для оборони публічності. За її словами, відомий блогер вдень оприлюднив інформацію про звільнення села Руська Лозова на Харківщині. І в цьому ж пості зазначив ще дві речі, про які не потрібно було публічно писати.

Інформація миттєво набула масштабного розголосу. У Міноборони почали надходити запити, тому її довелося підтверджувати. Але вже ввечері там почалось загострення.

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– Ворог активізувався. І станом на зараз там шість поранених (оновлюю, поки ви читаєте цей пост, вже один загиблий і 12 поранених). Ось така ціна посту і лайків, – пояснила вона.

Ганна Маляр додала, що інформація є частиною військової операції, тому не потрібно про все, що ви знаєте, писати в соцмережах.

Днями головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також звертався до блогерів. Він просив утриматися від публічного оцінювання бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів під час повномасштабної війни Росії проти України.

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