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Факти / Надзвичайні події

На Дніпропетровщині “приліт” російської ракети до аграрних складів – ОВА

Анастасія Гевко редакторка стрічки
На Дніпропетровщині “приліт” російської ракети до аграрних складів – ОВА

У неділю, 1 травня, ракета, випущена армією агресора по Дніпропетровській області, потрапила по складах агропідприємств. Про це у себе в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– У нас “приліт” у Синельниківському районі. Людей не зачепило. Ракета потрапила до складу агропідприємств. Один порожній, другий із зерном. Вони зруйновані. Орки з хворобливою впертістю “демілітаризують” наші склади, – прокоментував те, що сталося, Резніченко.

Він також опублікував фотографії, на яких можна побачити масштаби руйнувань внаслідок дій російських загарбників.

На Дніпропетровщині “приліт” російської ракети до аграрних складів – ОВА / 3 фотографии

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов розповів в інтерв’ю Фактам ICTV про комунікацію влади на всіх рівнях, плани та майбутнє міста та про оборону рубежів.

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