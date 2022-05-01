ЗСУ показали відео, як батальйон Сармат відбив наступ ворога на Донбасі

На Донецькому напрямку воїни батальйону Сармат відбили ворожу атаку окупаційних військ.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Спершу упродовж ночі російські загарбники обстрілювали позиції українських військових із мінометів, танків, артилерії та гранатометів.

А вже зранку рушила ворожа піхота разом із бронетехнікою.

Українські військові зустріли загарбників вогнем із протитанкових засобів, мінометів та стрілецької зброї.

Під час спроби штурму армія РФ втратила танк та вогневі засоби.

Related video

Разом із технікою, скоротився й особовий склад російської армії.

Нагадаємо, що раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв про те, що ЗСУ відкинули росіян, які під прикриттям артилерії та танків ішли на штурм Золотого-4 – хутора Вільного.

Нині на Донецькому напрямку угруповання військ РФ веде активні дії вздовж усієї ділянки лінії зіткнення, відкриваючи вогонь по позиціях українських військ.

Ворог, зокрема, іде в наступ на Лиманському, Попаснянському й Курахівському напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 67-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ