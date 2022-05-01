Карта бойових дій на 01.05.2022 – ситуація на фронті

На 67-му добу повномасштабної війни в Україні Росія продовжує наступ у Східній операційній зоні.

Карта бойових дій в Україні на 01.05.2022

Ворог наступає на напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов’янськ та не припиняє завдавати авіаційних ударів й обстрілювати з артилерії Харків.

На Донецькому й Таврійському напрямках угруповання військ РФ веде активні дії вздовж усієї ділянки лінії зіткнення, відкриваючи вогонь по позиціях українських військ.

На Лиманському напрямку противник наступає в бік Кримки та Олександрівки.

На Попаснянському напрямку окупанти ідуть штурмом у бік Новотошківського – Оріхового та закріплюються на досягнутих рубежах.

Related video

Тим часом, щоб завадити маневру сил та засобів ЗСУ, блокують їх у цих районах.

На Курахівському напрямку загарбники за підтримки артилерії намагаються прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Оленівка – Новомихайлівка.

Бойовими діями на Південнобузькому напрямку армія РФ прагне домогтися виходу на адміністративні межі Херсонської області та створити сприятливі умови для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.

На Волинському та Поліському напрямках активних дій окупаційних військ Генеральний штаб Збройних сил України не зафіксував.

За даними української сторони, суттєвих змін у ситуації на цих напрямках не відбулося.

Відомо, що кордон у Брестській та Гомельській областях і надалі прикривають підрозділи Збройних сил Білорусі.

Загроза ракетних ударів по українських об’єктах військової та цивільної інфраструктури, а також провокацій із цієї ділянки кордону залишається.

Під обстріл ворога потрапили позиції ЗСУ на Сіверському напрямку. Армія РФ відкривала вогонь із території Брянської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 67-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW