На Донецком направлении воины батальона Сармат отразили вражескую атаку оккупационных войск.

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Сначала ночью российские захватчики обстреливали позиции украинских военных из минометов, танков, артиллерии и гранатометов.

А уже с утра двинулась вражеская пехота вместе с бронетехникой.

Украинские военные встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия.

При попытке штурма армия РФ потеряла танк и огневые средства.

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Вместе с техникой, сократился и личный состав российской армии.

Напомним, что ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал о том, что ВСУ отбросили россиян, которые под прикрытием артиллерии и танков шли на штурм Золотого-4 – хутора Вольного.

В настоящее время на Донецком направлении группировка войск РФ ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения, открывая огонь по позициям украинских войск.

Враг, в частности, идет в наступление на Лиманском, Попаснянском и Кураховском направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 67-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ