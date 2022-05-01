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Факты / Украина

ВСУ показали видео, как батальон Сармат отразил наступление врага на Донбассе

Татьяна Забожко редактор ленты
Бої на Донбасі

На Донецком направлении воины батальона Сармат отразили вражескую атаку оккупационных войск.

Сначала ночью российские захватчики обстреливали позиции украинских военных из минометов, танков, артиллерии и гранатометов.

А уже с утра двинулась вражеская пехота вместе с бронетехникой.

Украинские военные встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия.

При попытке штурма армия РФ потеряла танк и огневые средства.

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Вместе с техникой, сократился и личный состав российской армии.

Напомним, что ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал о том, что ВСУ отбросили россиян, которые под прикрытием артиллерии и танков шли на штурм Золотого-4 – хутора Вольного.

В настоящее время на Донецком направлении группировка войск РФ ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения, открывая огонь по позициям украинских войск.

Враг, в частности, идет в наступление на Лиманском, Попаснянском и Кураховском направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 67-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

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