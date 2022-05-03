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Факти / Світ

Зеленський розповів, чи можна було врятувати Маріуполь від облоги РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
маріуполь

Президент Володимир Зеленський пояснив, чи можна було врятувати Маріуполь від облоги за допомогою посилення східного фронту. Таке запитання під час інтерв’ю поставив журналіст грецького телеканалу ΕRΤ.

– Найпотужніше угруповання розміщене саме на сході держави і на півдні. Найпотужніші військові, які там стоять із 2014 року, на сході нашої країни. Посилити ту ситуацію наші військові нічим не могли. Вона максимально посилена. Просто порівнювати державу, яка у 28 разів більша за нас, і армії у якої більше, ніж у нас, у багато-багато разів, і техніки у якої більше у 20-30 разів – порівнювати складно, – наголосив президент.

Він повідомив, що українці борються так, як можуть, і результати всі бачать.

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Фото: Depositphotos

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