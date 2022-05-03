Президент Володимир Зеленський пояснив, чи можна було врятувати Маріуполь від облоги за допомогою посилення східного фронту. Таке запитання під час інтерв’ю поставив журналіст грецького телеканалу ΕRΤ.

– Найпотужніше угруповання розміщене саме на сході держави і на півдні. Найпотужніші військові, які там стоять із 2014 року, на сході нашої країни. Посилити ту ситуацію наші військові нічим не могли. Вона максимально посилена. Просто порівнювати державу, яка у 28 разів більша за нас, і армії у якої більше, ніж у нас, у багато-багато разів, і техніки у якої більше у 20-30 разів – порівнювати складно, – наголосив президент.

Він повідомив, що українці борються так, як можуть, і результати всі бачать.