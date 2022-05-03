У Миколаївській області на території села Новофонтанка Баштанського району в спільній могилі знайшли останки двох місцевих жителів.

На їхніх тілах є сліди вогнепальних поранень та катувань. В одного з чоловіків були зв’язані ноги. Поруч знайдено сліди перебування російських окупантів.

Точну причину смерті встановлять за результатами судово-медичної експертизи. Баштанська окружна прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) за катування та вбивства людей під час окупації.

На Миколаївщині знайшли могилу з тілами двох закатованих чоловіків / 4 фотографии

Днями стало відомо, що у тимчасово окупованому військами РФ місті Каховка (Херсонська область) російські загарбники облаштували катівню. Там вони знущаються над заручниками, б’ють їх та піддають тортурам, використовуючи електричний струм.

За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, катівню окупанти облаштували в приміщенні поліції.

Вони затримують на вулицях Каховки як активістів та учасників АТО/ООС, так і чоловіків, які не виходили на мітинги проти російської окупації та не мають відношення до військової служби.