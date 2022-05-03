Від рук російських окупантів сьогодні загинули ще дев’ять мирних жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, російська авіація від ранку бомбить Авдіївку. Під ударом опинився житловий масив у центральній частині міста. Вночі окупанти на цьому ж напрямку застосували Гради. Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих, двох поранених і вісім пошкоджених будинків.

Внаслідок ранкового обстрілу Вугледара загинуло троє людей, які йшли по питну воду. Ще троє цивільних загинули внаслідок обстрілу Лимана.

Окупанти обстрілюють Донеччину: 9 людей загинули, є поранені / 4 фотографии

Також під ворожим вогнем сьогодні опинилася Очеретинська громада. Інформація щодо жертв та руйнувань ще уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 69 днів. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по українських мвстах.

Так, упродовж минулої доби російські окупанти 25 разів відкривали вогонь по житлових масивах Луганської області. Найбільше – у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній та Гірській громаді.

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Упродовж 2 травня на території Донецької та Луганської областей українські військові відбили 12 атак ворога, знищивши шість танків, п’ять артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки і вісім одиниць автомобільної техніки.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Фото: Павло Кириленко