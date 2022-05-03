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Факти / Україна

Карта бойових дій на 03.05.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

На 69-ту добу повномасштабної війни в Україні армія РФ продовжує наступ у Східній операційній зоні.

Карта бойових дій в Україні на 03.05.2022

Карта бойових дій в Україні 2 травня 2022

На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстрілювати Харків та прилеглі населені пункти.

На Ізюмському напрямку росіяни активно обстрілюють підрозділи Збройних сил України.

На Донецькому напрямку росіяни намагаються встановити повний контроль над Рубіжним і Попасною та просунутися в бік Лиману та Слов’янська.

На Південнобузькому, Волинському, Поліському та Сіверському напрямках Генеральний штаб ЗСУ активних бойових дій армії РФ не зафіксував.

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Однак росіяни продовжили обстрілювати українські підрозділи вздовж лінії зіткнення на Південнобузькому напрямку.

Тим часом підрозділи протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ упродовж 2 травня збили сім безпілотників Орлан-10 та один безпілотник Форпост.

На території Донецької та Луганської областей українські військові відбили 12 атак ворога, знищивши:

  • шість танків,
  • п’ять артилерійських систем,
  • 22 одиниці бойової броньованої техніки,
  • вісім одиниць автомобільної техніки.

Зазнає втрат ворог і на інших напрямках. У тимчасово зайнятих агресором містах та селах активно розвивається рух опору.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 69-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW

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