Росіяни обстріляли житлові масиви Луганської області 25 разів за добу

Упродовж минулої доби росіяни 25 разів відкривали вогонь по житлових масивах Луганської області.
Найбільше – у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній та Гірській громаді.
У Сєвєродонецьку росіяни пошкодили щонайменше п’ять будинків.
– Минулої ночі в старих районах Сєвєродонецька пошкоджень зазнали три будинки, а вдень – ще два. Крім того, зайнялося складське приміщення, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, в одній із квартир багатоповерхівки снаряд не розірвався, тому його вже знешкодили піротехніки.
Із-під завалів вдалося врятувати трьох людей.
Загалом упродовж доби Сєвєродонецьк витримав вісім артилерійських обстрілів.
Також 2 травня російські загарбники пошкодили 12 будинків у Гірській громаді. 10 будинків згоріло в Оріховому та ще два – в Золотому.
– Скільки точно будинків пошкоджено, ми не знаємо, тому що штурм населених пунктів триває цілодобово, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Нагадаємо, що упродовж 2 травня на території Донецької та Луганської областей українські військові відбили 12 атак ворога, знищивши:
- шість танків,
- п’ять артилерійських систем,
- 22 одиниці бойової броньованої техніки,
- вісім одиниць автомобільної техніки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 69-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай