Упродовж минулої доби росіяни 25 разів відкривали вогонь по житлових масивах Луганської області.

Найбільше – у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній та Гірській громаді.

У Сєвєродонецьку росіяни пошкодили щонайменше п’ять будинків.

– Минулої ночі в старих районах Сєвєродонецька пошкоджень зазнали три будинки, а вдень – ще два. Крім того, зайнялося складське приміщення, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, в одній із квартир багатоповерхівки снаряд не розірвався, тому його вже знешкодили піротехніки.

Із-під завалів вдалося врятувати трьох людей.

Загалом упродовж доби Сєвєродонецьк витримав вісім артилерійських обстрілів.

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Також 2 травня російські загарбники пошкодили 12 будинків у Гірській громаді. 10 будинків згоріло в Оріховому та ще два – в Золотому.

– Скільки точно будинків пошкоджено, ми не знаємо, тому що штурм населених пунктів триває цілодобово, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Росіяни обстріляли житлові масиви Луганської області 25 разів за добу / 4 фотографии

Нагадаємо, що упродовж 2 травня на території Донецької та Луганської областей українські військові відбили 12 атак ворога, знищивши:

шість танків,

п’ять артилерійських систем,

22 одиниці бойової броньованої техніки,

вісім одиниць автомобільної техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 69-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай