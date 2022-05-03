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Факти / Україна

Росіяни обстріляли житлові масиви Луганської області 25 разів за добу

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Росіяни обстріляли житлові масиви Луганської області 25 разів за добу

Упродовж минулої доби росіяни 25 разів відкривали вогонь по житлових масивах Луганської області.

Найбільше – у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній та Гірській громаді.

У Сєвєродонецьку росіяни пошкодили щонайменше п’ять будинків.

– Минулої ночі в старих районах Сєвєродонецька пошкоджень зазнали три будинки, а вдень – ще два. Крім того, зайнялося складське приміщення, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, в одній із квартир багатоповерхівки снаряд не розірвався, тому його вже знешкодили піротехніки.

Із-під завалів вдалося врятувати трьох людей.

Загалом упродовж доби Сєвєродонецьк витримав вісім артилерійських обстрілів.

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Також 2 травня російські загарбники пошкодили 12 будинків у Гірській громаді. 10 будинків згоріло в Оріховому та ще два – в Золотому.

– Скільки точно будинків пошкоджено, ми не знаємо, тому що штурм населених пунктів триває цілодобово, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Росіяни обстріляли житлові масиви Луганської області 25 разів за добу / 4 фотографии

Нагадаємо, що упродовж 2 травня на території Донецької та Луганської областей українські військові відбили 12 атак ворога, знищивши:

  • шість танків,
  • п’ять артилерійських систем,
  • 22 одиниці бойової броньованої техніки,
  • вісім одиниць автомобільної техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 69-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

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