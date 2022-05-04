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Факти / Україна

У Чорнобаївці на Херсонщині чутно вибухи – очевидці

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Чорнобаївці на Херсонщині чутно вибухи – очевидці

У Чорнобаївці Херсонської області знову повідомляють про вибухи. Про це пишуть місцеві Telegram-канали. Припускають, що вибухи – це наслідок ще одного прильоту по позиціях окупантів.

Зауважимо, що офіційного підтвердження про вибухи у Чорнобаївці поки що не було.

2 травня очевидці також повідомляли про вибухи в районі Чорнобаївки на Херсонщині. Пізніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович цю інформацію підтвердив.

За його словами, місцеви жителі чули вибухи, оскільки українські військові у Чорнобаївці 18 раз поцілили в окупантів. Тоді було потрапляння у склад з боєприпасами.

Доповнюється…

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Фото: Depositphotos

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