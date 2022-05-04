У Макіївці горить нафтобаза

Уранці 4 травня в районі Макіївки Донецької області горить нафтобаза.
Фото та відео заполонили місцеві пабліки.
Потужний вибух вранці чули жителі Макіївки та Донецька.
Попередньо відомо про займання чотирьох резервуарів ємністю по 5 т.
Окупаційне керівництво повідомило про загибель однієї людини та поранення двох осіб.
Пожежа на нафтобазі в Макіївці є не єдиним займанням 4 травня.
Очевидці повідомляють про пожежу на складах навпроти паспортного столу в Куйбишівському районі Донецька.
Нагадаємо, що 1 квітня горіла нафтобаза в російському Бєлгороді.
Із різницею в місяць там також вибухали та горіли склади з боєприпасами.
Перший випадок там стався пізно ввечері 29 березня.
Повторилася ситуація в цій області уночі 27 квітня поблизу села Стара Нелідівка.
Джерело: Типичный Донецк
Фото: Типичный Донецк