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Факти / Україна

У Макіївці горить нафтобаза

Тетяна Забожко редакторка стрічки
У Макіївці горить нафтобаза

Уранці 4 травня в районі Макіївки Донецької області горить нафтобаза.

Фото та відео заполонили місцеві пабліки.

Потужний вибух вранці чули жителі Макіївки та Донецька.

Попередньо відомо про займання чотирьох резервуарів ємністю по 5 т.

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Пожежа на нафтобазі в Макіївці є не єдиним займанням 4 травня.

Очевидці повідомляють про пожежу на складах навпроти паспортного столу в Куйбишівському районі Донецька.

Нагадаємо, що 1 квітня горіла нафтобаза в російському Бєлгороді.

Із різницею в місяць там також вибухали та горіли склади з боєприпасами.

Перший випадок там стався пізно ввечері 29 березня.

Повторилася ситуація в цій області уночі 27 квітня поблизу села Стара Нелідівка.

Джерело: Типичный Донецк

Фото: Типичный Донецк

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