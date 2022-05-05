Країна-агресор Росія завдає ракетних ударів по території України, щоб зруйнувати логістичні шляхи поставок зброї нашій державі.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Він поінформував про свою чергову розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі.

За словами Залужного, під час переговорів він акцентував на поновленні застосування Росією крилатих ракет проти України.

– Головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні, – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний уточнив, що протягом доби 3 травня ворог застосував 14 крилатих ракет, випустивши їх зі стратегічних бомбардувальників ТУ-160 з Каспійського моря. А станом на північ 4 травня було зафіксовано 8 запусків російських крилатих ракет по території України.

– Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним, – зазначив Залужний.

Він подякував американським партнерам за вже надану Україні допомогу та наголосив, що українська армія успішно опановує нові види озброєння і техніки завдяки співпраці та підтримці західних партнерів на всіх рівнях.

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– Сьогодні наші військові не тільки інтенсивно навчаються використовувати та обслуговувати НАТівські зразки озброєння, а й діляться своїм бойовим досвідом з партнерами, – підсумував Залужний.

Як відомо, протягом останніх днів РФ поновила масовані ракетні обстріли території України. Так, увечері 3 травня над низкою областей України пролітали ворожі ракети, які вдалося збити ППО Збройних сил. Водночас декілька російських ракет влучили в об’єкти на Львівщині та Закарпатті. Повітряна тривога, зокрема, лунала у Львівській, Закарпатській, Київській, Вінницькій, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській областях.

Протягом вечора 3 травня ворог зі своїх бомбардувальників випустив по українських містах та селах 18 ракет, майже половину з них збили ЗСУ.

4 травня вибухи було чути в Запоріжжі та Черкасах, а в Дніпрі російські загарбники влучили в залізничну інфраструктуру.

Джерело: Валерій Залужний

Фото: Генеральний штаб ЗСУ