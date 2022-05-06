Україна та Польща досягнули домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.

Про це йдеться у повідомлені Міністерства інфраструктури України після підписання відповідної угоди з аналогічним міністерством з Польщі.

– Ракетні удари Росії по нафтопереробних заводах та нафтобазах створили критичну ситуацію на ринку палива. Метою команди Міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для вирішення цієї проблеми, – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначається, що нові правила вже набрали чинності, а їхніми перевагами зможуть скористатися як українські, так і польські перевізники.

Міністр додав, що Україна й надалі продовжить роботу над спрощенням вантажних перевезень та створенням максимально простих та зрозумілих правил для перевізників необхідних для України вантажів.

В міністерстві розповіли, як працюють зазначені правила.

Так, для бездозвільного в’їзду на територію Польщі перевізникам пального необхідно пройти реєстрацію шляхом заповнення форми.

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Заповнення форми необхідно зробити не пізніше, ніж за добу до перетину кордону.

Посилання на форму – https://forms.gle/waid3FnRX1duve9z8

Раніше Україна та Польща домовилися про збільшення об’ємів залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу. Зокрема, сторони створять спільне логістичне підприємство вже найближчим часом.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда розповів про те, що між Україною та Польською Республікою будуть знищені усі кордони.