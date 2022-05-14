Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 79 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>420 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Україна

Львівські десантники 9 разів зірвали спробу переправи через річку та розгромили цілий батальйон

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Львівські десантники 9 разів зірвали спробу переправи через річку та розгромили цілий батальйон

Під час спроби окупантів налагодити понтонну переправу і форсувати річку, що на східному напрямку, артилерія 80 окремої десантно-штурмової бригади знову завдала потужні удари по ворогу. В результі атаки були знищені понтони та зірвано 9 намагань переправи.

– Вже вкотре десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади показують свою міць й дають зрозуміти російським окупантам, хто тут господар! – пишуть у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ.

Артилеристи-десантники при тісній взаємодії з розвідкою успішно виконали поставлену задачу, в ході якої було знищено щонайменше 73 одиниці техніки, в тому числі: танки Т-72, БМП, БМД, бронетранспортери, вантажні автомобілі та інша спецтехніка.

Читайте
Близько 70 одиниць техніки та десятки окупантів: на Луганщині з'явилась нова "Чорнобаївка"

Проте, не зважаючи на супротив та втрати, ворожим військам таки вдалось прорватись та переправити на другий берег частину своїх сил, закріпившись на північній околиці одного з населенних пунків.

– Тут в хід вступили штурмові підрозділи 80 бригади. Запеклі важкі бої тривали близько двох діб. Завдяки професіоналізму злагодженості та навичкам особового складу в користуванні ПТРК Джавелін та NLAW, наші бійці добре дали “по зубам” окупантам, які тікаючи вирішили залишити нам зброю та майно! – йдеться у повідомленні.

Зруйнувавши ворожий задум, щодо форсування річки для подальшого наступу, десантники знищили цілу батальйонно тактичну групу загарбників.

– Тепер і від російської мотострілецької бригади, що вирішила ступити на нашу землю, залишилась лише згоріла та втоплена техніка й розкидані тіла, що довго гнитимуть на березі річки, яка стала свідком подвигу львівських десантників. Така доля чекає всіх окупантів! – зазначили у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ.

Львівські десантники 9 разів зірвали спробу переправи через річку та розгромили цілий батальйон / 4 фотографии

Джерело: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка