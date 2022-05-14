Станом на ранок суботи, 14 травня, російські війська продовжують обстріли Дніпропетровської, Харківської областей та Миколаєва. На Сході України тривають бої.

Про це йдеться у зведеннях обласних військових адміністрацій станом на 14 травня, що є в розпорядженні Фактів ICTV.

У Дніпропетровській області протягом минулої ночі один раз пролунала повітряна тривога: на світанку ворог обстріляв Широківську громаду з реактивних систем залпового вогню Ураган. На щастя, постраждалих немає. Водночас у кількох будинках вибиті вікна, а на подвір’ях залишилися касетні боєприпаси.

У Запоріжжі протягом ночі було тихо. По лінії фронту в Запорізькій області тривають бої. Вночі було чути роботу артилерії на південному сході від Запоріжжя. Загалом ситуація в області є стабільною та прогнозованою.

У Харкові ніч минула із поодинокими обстрілами, постраждалих немає. На території області російські загарбники протягом доби обстрілювали Дергачі, Циркуни, Лозівську громаду, Золочів. Унаслідок ворожих обстрілів постраждала одна людина. Тривають бої з військами РФ на Ізюмському напрямку.

У Луганській області за добу зафіксовано три десятки артилерійських обстрілів ворога. Унаслідок цього зруйновано 50 будинків, у Лисичанську – адміністративну будівлю заводу гумово-технічних виробів. Найгарячіше було в місті Сєвєродонецьк. На щастя, загиблих немає.

Зараз дивляться

У Донецькій області зберігається стабільно гостра ситуація по всій лінії фронту: Лиман, Авдіївка, Світлодарськ, Торецьк, Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Вугледар. Авдіївка через нічний обстріл військ РФ знеструмлена.

У Херсонській області російські війська продовжують обстрілювати тимчасово окуповані населені пункти, а також відкривають вогонь по сусідніх регіонах. Окупанти з Градів обстріляли колону автомобілів із мирними людьми, які намагалися евакуюватися на підконтрольну ЗСУ територію. Є поранені, серед яких двоє дітей.

Стабільно критичною є ситуація у селах Високопільської, Великоолександрівської, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської територіальних громад.

Місто Миколаїв увечері ворог обстріляв із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнало складське приміщення, сталося загорання Балабанівського лісу. Вночі також лунали обстріли. Інформація щодо наслідків та постраждалих з’ясовується.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Київській та Полтавській областях.

Російські війська втратили вже близько 27,2 тис. особового складу в повномасштабній війні в Україні. Лише за добу українські військові ліквідували близько 300 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили сотні одиниць ворожої техніки.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ