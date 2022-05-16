Президент Володимир Зеленський планує провести низку розмов зі студентами міжнародних та українських вишів.
Як повідомив президент під час вечірнього звернення 15 травня, від українських студентів він очікує глибоких запитань.
– Наступного тижня, як завжди, буде багато міжнародної активності, у якій братиму участь. Ключове – це зброя та фінансова підтримка для України. Працюємо для посилення санкцій проти Росії. Робимо все, щоб підтримувати максимальну увагу світу до України, – заявив президент Зеленський.
Він додав, що з-поміж розмов з закордонними партнерами України, а також посеред виступів перед студентами закордонних вишів, планується розмова зі студентами провідних українських університетів.
– У своєму зверненні до них відповім на деякі важливі складні питання, які вже є у нашому суспільстві, які вже видно. І очікую глибоких запитань від них, від наших студентів, – сказав Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що у розмовах з парламентами європейських держав буде наголошувати на отриманні Україною статусу кандидата в члени Євросоюзу, а згодом – вступом в ЄС за швидкою процедурою.
– На 23-є травня заплановане звернення до учасників Форуму в Давосі. Цьогоріч конференція буде особливо важливою для нашої країни. Буде обговорюватись післявоєнне відновлення, – заявив український лідер.
Він додав, що наразі Україні слід готуватись до нових намагань Росії здійснити наступ на Донбасі, або якось активізувати свій рух на півдні України.
– Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана “спецоперація” вже збанкрутувала. Але обовʼязково настане момент, коли Український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності, – сказав Володимир Зеленський.
Він наголосив, що перебування окупаційних військ РФ в Херсоні та Мелітополі буде тимчасовим.
– Сьогоднішні російські ракетні удари по Львівській області, обстріли Гуляйполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, міст і громад Донецької області – вся ця жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, унесуть це зло із собою назад в Росію. Унесуть, бо відступатимуть. Ось чим завершиться уся гарячкова активність російських військових, яку бачимо зараз, – сказав президент.