Президент Володимир Зеленський планує провести низку розмов зі студентами міжнародних та українських вишів.

Як повідомив президент під час вечірнього звернення 15 травня, від українських студентів він очікує глибоких запитань.

– Наступного тижня, як завжди, буде багато міжнародної активності, у якій братиму участь. Ключове – це зброя та фінансова підтримка для України. Працюємо для посилення санкцій проти Росії. Робимо все, щоб підтримувати максимальну увагу світу до України, – заявив президент Зеленський.

Він додав, що з-поміж розмов з закордонними партнерами України, а також посеред виступів перед студентами закордонних вишів, планується розмова зі студентами провідних українських університетів.

– У своєму зверненні до них відповім на деякі важливі складні питання, які вже є у нашому суспільстві, які вже видно. І очікую глибоких запитань від них, від наших студентів, – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що у розмовах з парламентами європейських держав буде наголошувати на отриманні Україною статусу кандидата в члени Євросоюзу, а згодом – вступом в ЄС за швидкою процедурою.

– На 23-є травня заплановане звернення до учасників Форуму в Давосі. Цьогоріч конференція буде особливо важливою для нашої країни. Буде обговорюватись післявоєнне відновлення, – заявив український лідер.

Він додав, що наразі Україні слід готуватись до нових намагань Росії здійснити наступ на Донбасі, або якось активізувати свій рух на півдні України.

Зараз дивляться

– Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана “спецоперація” вже збанкрутувала. Але обовʼязково настане момент, коли Український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності, – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що перебування окупаційних військ РФ в Херсоні та Мелітополі буде тимчасовим.