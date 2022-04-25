Володимир Зеленський призначив на посаду постійного представника президента України в Криму Тамілу Ташеву. Вона в останні роки обіймала посаду заступника постійного представника.

Про це повідомляється на сайті президента України.

Іншим указом Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Антона Кориневича.

Також Зеленський звільнив з посади першої заступниці постійного представника президента України в АРК Дар’ю Свиридову. Натомість заступником постпреда Ташевої став Денис Чистіков.

Кадрові зміни були заплановані ще до масштабного воєнного вторгнення Росії на територію України.

– Держава активно бореться за повернення території Кримського півострова, не забуває й про людей, заради яких триває ця боротьба, – наголосили в Офісі президента.

На своїй сторінці у соцмережі Таміла Ташева подякувала президенту за довіру ат усій команді, з якою працювала.

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– Звісно я продовжу те, що ми почали у 2019 році і, з вашою підтримкою, заради нашої держави, заради Криму, і наших людей – зможемо зробити ще багато важливих речей, – зазначила вона.

Представництво систематично здійснює моніторинг ситуації на півострові та інформує інші органи влади, громадськість і міжнародних партнерів.

Фото: Таміла Ташева