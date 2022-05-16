Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль розповіла, чому деякі країни не хочуть введення нафтового ембарго в Євросоюзі.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу ICTV.

За словами Зеркаль, деякі європейські країни не хочуть введення ембарго на російську нафту через можливе здорожчання енергоносіїв.

Наприклад, Греція дуже багато заробляє на транспортуванні нафти, тому їй не хочеться втрачати цей заробіток.

– Наразі питання полягає в тому, або вся Європа погодиться з тим, що вони втрачають через ембарго на російську нафту, або ніхто на це не погоджується. Це є основний виклик, який стоїть перед Європейською комісією, – наголошує Лана Зеркаль.

Якщо Євросоюзу не вдасться досягти нафтового ембарго у шостому пакеті санкцій проти РФ, то для самого Євросоюзу, на думку Зеркаль, це означатиме неповернення до будь-яких санкцій в енергетиці.

– Незапровадження нафтового ембарго зупиняє рух санкцій щодо інших продуктів, – зазначає радниця міністра енергетики.

Вона розповіла, що видання Bloomberg опублікувало статтю, в якій йдеться про те, що Євросоюз готує роз’яснення, як країнам сплачувати за нафту Росії, не порушуючи санкцій.

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– Наче працюють на панелі, а вдають незайману, — так Зеркаль описала усі намагання ЄС отримувати енергоносії і сплачувати за них в обхід санкцій.

За словами радниці міністра, Україні потрібно дуже активно працювати зі своїм партнерами не лише в ЄС, а й у США.

Крім того, дуже багато експертів почало з’являтися і говорити про те, що санкції не працюють, що західні суспільства лише втрачають від цих санкцій. Всі ці розмови сильно впливають на громадську думку.

– Наразі ми покладаємо сподівання не лише на Америку, а й на країни Великої сімки. Адже саме вони можуть зупинити потік грошей до Російської Федерації й позбавити її можливості маніпулювати на европейському ринку, – наголосила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

Раніше вона заявила, що Україні вдалося переконати лідерів Євросоюзу, що всі ті фінанси, які вони сплачують Росії за енергоносії, йдуть на фінансування вбивства українців.