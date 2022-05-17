Росія стає передбачуваною і не має переваг у повітрі – Маляр

Травень, 17 в 15:39

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що РФ стала передбачуваною і на сьогоднішній день не має переваг у повітрі.

– Росія стає передбачуваною, незважаючи на те, що вона боролася за статус непередбачуваного ворога. Ми бачимо, що росіяни емоційно реагують на будь-які перемоги України – на міжнародній арені, зокрема, – сказала Маляр під час брифінгу 17 травня.

Вона зазначила, що ризик ракетних ударів існує по всій країні, проте ППО України, яку до 24 лютого вважали нашим слабким місцем, “показала, що на сьогодні у ворога немає переваги в повітрі”.

– Говорити про 100% захист некоректно, тому що ракети потрапляють у ті чи інші об’єкти, але незрівнянно більша кількість ракет збивається і не потрапляє в цілі саме завдяки роботі ППО. Це на сьогодні вже сотні тисяч врятованих життів, – наголосила заступник міністра.