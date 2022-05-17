Карта бойових дій на 17.05.2022 – ситуація на фронті

Упродовж 82-ї доби повномасштабної війни в Україні російські військові основні зусилля зосереджували на Донецькому напрямку.

Карта бойових дій в Україні на 17.05.2022

Протягом 16 травня авіація ворога уражала об’єкти цивільної та військової інфраструктури у Східній операційній зоні та промислові об’єкти в глибині території України.

На Донецькому напрямку ворог застосовував для обстрілів міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію.

Однак під час бойових дій ворог зазнав втрат та відійшов у районі Сиротиного на Сєвєродонецькому напрямку.

Безуспішними для РФ були бойові дії в напрямку села Вискрива на Бахмутському напрямку, селища Кам’янка на Авдіївському напрямку, а також наступ у бік Вугледара на Курахівському напрямку.

Зараз дивляться

У районі Дробишевого на Лиманському напрямку ворог посилює угруповання військ та веде наступальні дії.

Росія доукомплектовує підрозділи та поповнює втрати, щоб відновити також наступ на Слов’янському напрямку.

Відкривали вогонь окупанти по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кам’янське, Оріхів, Новосілка та Гуляйполе на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

У районах населених пунктів Лимани, Таврійське, Трудолюбівка і Осокорівка на Південнобузькому напрямку загарбники обстрілювали українські підрозділи із ствольної артилерії та мінометів.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області на Бессарабському напрямку росіяни ракетним ударом із літаків стратегічної авіації уразили об’єкти цивільної інфраструктури та зруйнували приватні будівлі.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, нині тривають підйомно-рятувальні роботи на місці знищення російського десантного катера в районі острова Зміїний в акваторії Чорного моря.

Досі існує загроза завдання ракетно-авіаційних ударів по інфраструктурних об’єктах України з території Білорусі на Волинському та Поліському напрямках.

На Сіверському напрямку ворог посилено охороняє ділянку українсько-російського кордону.

Крім того, обстріляв із мінометів підрозділи Державної прикордонної служби України в районі Білокопитового Сумської області.

На Слобожанському напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на тому, щоб стримати наступ підрозділів Сил оборони.

Утримати займані позиції та не допустити просування українських військ армія РФ також намагається на Харківському напрямку.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW