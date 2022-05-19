Травень, 18 в 23:19

Ситуація на окремих напрямках Донбасу змінюється на користь Збройних сил України.

Про це увечері 18 травня заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

– Сам факт, що ми ведемо контрнаступальні дії, навіть на дуже складному Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, показує, що характер ходу всієї операції як з російського, так і з нашого боку радикально змінився. Вони до цього тиснули, а ми і не мріяли про жодні контрнаступальні дії. Головне, про що ми мріяли, як не потрапити під обстріл авіації та артилерії домінуючих сил. Їх набагато більше, десь 1 до 5… Але ж ми тут взяли і почали контрдіяти. Це означає, що їхні резерви виснажилися, а наші резерви – ні. Інакше пояснити неможливо, чому почалися контрнаступи, – сказав він.

Радник голови ОП наголосив, що характер операції змінився.

Зараз дивляться

– Вони женуть туди відносно свіжі війська, особливо в районі Попасної та Сєверодонецька. Але ми контратакуємо. І це означає дуже важливу річ – змінився характер операції. Не на користь противника, а на нашу користь. Хоча казати, що там легко, то там нелегко відверто. Тому, попри всі складнощі, ситуація поступово, дуже повільно, але перегинається на нашу користь, – зауважив Олексій Арестович.

Він також підтвердив, що партизанськими військами у Мелітополі була прибрана можливість використати бронепоїзд ворога.

– Сам бронепоїзд не підірвали, вони підірвали шляхи перед ним. Російські військовослужбовці відбулися легким переляком, але лиха біда початок, – передрікає радник голови ОП.

Олексій Арестович додав, що було ліквідовано двох високопоставлених військових армії РФ.

За його словами, це демонструє партизанський рух навіть там, де вважається, що його не може бути.

Джерело: Фейгин Live