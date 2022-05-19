Травень, 19 в 9:42

Упродовж 84-ї доби повномасштабної війни російські військові марно намагалися вести наступ на Сході одразу за п’ятьма напрямками.

Не мали успіху росіяни на Слов’янському напрямку, коли, намагаючись покращити тактичне положення, за підтримки артилерії вели бойові дії в районі Великої Комишувахи.

На окремих ділянках ворог зазнав значних втрат та був змушений відійти на раніше зайняті позиції.

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Провалився наступ окупантів і на Сєвєродонецькому напрямку. Там армія РФ безуспішно здійснювала штурмові дії в районі Устинівки.

Вели наступ росіяни, щоб покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. Та їхній штурм у районі Золотого-4 виявився невдалим.

Зазнали втрат та відступили загарбники під час наступу в районі Юр’ївки на Авдіївському напрямку.

Не досягли мети окупанти й під час штурму в районі Новокалинового та Первомайського.

Безуспішно вів наступ ворог і в районі Новомихайлівки на Курахівському напрямку.

Лише на Донецькому та Луганському напрямках 18 травня українські військові відбили 16 атак ворога, знищивши:

вісім танків,

17 одиниць бойової броньованої техніки,

чотири спеціальних броньованих автомобілі,

шість звичайних автомобілів.

Нагадаємо, що на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках ворог зазнає поразки не вперше. 16 травня наступ для РФ був так само невдалим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 85-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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