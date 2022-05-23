Обстріли Миколаєва та ракетні удари по Малину: що відбувається на 89-й день війни (онлайн)

У Верховній Раді продовжили дію воєнного стану на 90 діб – до 23 серпня.

Ворог продовжує масово обстрілювати територію України. За добу вибухи лунали в Миколаєві, Одесі, на Київщині, Чернігівщині, Житомирщині, Дніпропетровщині, Луганщині, Донеччині та Херсонщині.

Водночас ЗСУ вдесяте розбили переправу окупантів через Сіверський Донець на Луганщині. Українські військові також знищили російську самохідну артилерійську установку (САУ) 2С4 Тюльпан та російський штурмовик Су-25 вартістю понад $11 млн.

На Ізюмському напрямку російські військові готуються до відновлення наступу. Окупанти також намагалися штурмувати Сєвєродонецьк, проте отримали відсіч.

Водночас Литва офіційно припиняє імпорт російського газу, нафти та електроенергії.