РФ у війні проти України втратила близько 29,2 тис. військових – за добу ще 150
Від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували близько 29 200 російських окупантів. За добу знищили ще 150 загарбників.
За інформацією Генштабу ЗСУ, Росія у війні проти України також втратила понад 1,2 тис. танків, 170 гелікоптерів та понад 200 літаків.
Бойові втрати РФ у війні проти України:
- танки ‒ 1 293 (+8);
- бойові броньовані машини ‒ 3 166 (+25);
- артилерійські системи – 604 (+5);
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 201;
- засоби ППО – 93;
- літаки – 204;
- гелікоптери – 170;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6);
- крилаті ракети – 110 (+3);
- кораблі /катери – 13;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 206 (+12);
- спеціальна техніка – 43.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.
На 89-ту добу повномасштабної війни в Україні російський ворог намагається утримати зайняті рубежі на Харківському напрямку та відновити наступ на Слов’янськ.
На Донецькому напрямку противник намагається вийти на адміністративні кордони Луганської області. Ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Вів штурмові дії в районі Тошківки.
За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 11 атак ворога. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.
Фото: Генштаб ЗСУ