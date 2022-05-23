Травень, 23 в 9:34

Від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували близько 29 200 російських окупантів. За добу знищили ще 150 загарбників.

За інформацією Генштабу ЗСУ, Росія у війні проти України також втратила понад 1,2 тис. танків, 170 гелікоптерів та понад 200 літаків.

Бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться

танки ‒ 1 293 (+8);

бойові броньовані машини ‒ 3 166 (+25);

артилерійські системи – 604 (+5);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 201;

засоби ППО – 93;

літаки – 204;

гелікоптери – 170;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6);

крилаті ракети – 110 (+3);

кораблі /катери – 13;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 206 (+12);

спеціальна техніка – 43.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

На 89-ту добу повномасштабної війни в Україні російський ворог намагається утримати зайняті рубежі на Харківському напрямку та відновити наступ на Слов’янськ.

На Донецькому напрямку противник намагається вийти на адміністративні кордони Луганської області. Ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Вів штурмові дії в районі Тошківки.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 11 атак ворога. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ