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Факти / Україна

РФ у війні проти України втратила близько 29,2 тис. військових – за добу ще 150

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
РФ у війні проти України втратила близько 29,2 тис. військових – за добу ще 150

Від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували близько 29 200 російських окупантів. За добу знищили ще 150 загарбників.

За інформацією Генштабу ЗСУ, Росія у війні проти України також втратила понад 1,2 тис. танків, 170 гелікоптерів та понад 200 літаків.

Бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 1 293 (+8);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 166 (+25);
  • артилерійські системи – 604 (+5);
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 201;
  • засоби ППО – 93;
  • літаки – 204;
  • гелікоптери – 170;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6);
  • крилаті ракети – 110 (+3);
  • кораблі /катери – 13;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 206 (+12);
  • спеціальна техніка – 43.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

На 89-ту добу повномасштабної війни в Україні російський ворог намагається утримати зайняті рубежі на Харківському напрямку та відновити наступ на Слов’янськ.

На Донецькому напрямку противник намагається вийти на адміністративні кордони Луганської області. Ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Вів штурмові дії в районі Тошківки.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 11 атак ворога. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ
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