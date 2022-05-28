Травень, 28 в 18:59

Російські окупанти намагаються звільнитися з лав військ РФ та мріють вибратися з території України. При цьому вони не приховують свого розчарування власною армією.

Про це свідчить аудіоперехоплення, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Як уточнили в ГУР, це перехоплена телефонна розмова одного з окупантів зі своєю матір’ю, яка демонструє настрої та порядки, що панують у путінських військах.

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Так, російський загарбник поскаржився матері на неможливість звільнитися з армії та повернутися додому а також на відсутність обіцяної ротації.

– Ніякого виведення не буде, тому що немає такої директиви – типу, 90 діб на якійсь є… (жалюгідній, – Ред.) спецоперації. Сказали взагалі до року можуть тримати! Тут звільнятися взагалі безглуздо. Он, люди пішли написали ті рапорти, в них всю зброю забрали, вони сидять в школі четвертий день, – повідомив окупант.

Він уточнив, що тих, хто написав заяву на звільнення з армії, не випускають та постійно принижують, називаючи “зрадниками батьківщини” та “жінками, а не чоловіками”.

– І вони сидять і слухають, сподіваючись що звільняться. Але доки в РФ не вибратися, звільнитися неможливо взагалі. А як в РФ вибратися? На кордоні ФСБшники стоять. Вони кожну машину перевіряють до гвинтика. Раптом сховався якийсь утікач, – додав окупант.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Він поскаржився, що не уявляє, як можна вибратися з війни в Україні, де “тиждень прожити – можна вже свято влаштовувати”.

Окупант закликав матір допомогти йому звільнитися з армії: звернутися в комітет солдатських матерів та військову прокуратуру.

– Кажи, я розлучаюся, хвора жінка, у мене один син залишився, поверніть його додому! – порадив путінський солдат.

Насамкінець рашист повідомив, що також вирішив написати відмову служити в російській армії, та назвав її “помийкою”.

– Буду сидіти там! Там безпечніше хоча б!.. Я не збираюся служити в цій помийці…У нас взагалі немає кому йти в наступ. Вісім людей “беруть” село. Проти них 500 людей сидить у бетоні. А вони восьмеро ідуть взагалі без жодної підтримки. Про що можна говорити? Яка армія сильна російська? Бутафорська, – заявив окупант.

Він уточнив, що планує судитися, оскільки не отримав кошти, обіцяні за участь у повномасштабній війні в Україні.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни путінські війська вже втратили в Україні близько 30 тис. солдат, 1 330 танків, 3 258 бойових броньованих машин, 207 літаків, 174 гелікоптери та сотні одиниць іншої техніки.

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: Генеральний штаб ЗСУ