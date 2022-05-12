На Буковині, на пункті пропуску Порубне, прикордонники затримали чоловіків з підробленими документами, про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Троє чоловіків, які підпадають під мобілізацію, під час паспортного контролю надали довідки про непридатність до служби. Документи про військово-лікарську комісію з виключенням з військового обліку, виявились підробкою.

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Чоловіків, які є мешканцями Миколаївщини та Запорізької області, передали до Нацполіції. Вони будуть відповідати ст. 358, 336 Кримінального кодексу України Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів та Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

З початку повномасштабної війни прикордонниками Чернівецького загону було виявлено і затримано 79 осіб з підробленими документами.

Керівника радіостанції однієї з військових частини підозрюють у розкраданні комплектуючих елементів радіолокаційного обладнання і радіоприймальних вузлів.

Чоловік нелегально демонтував предмети та намагався їх продати торгівцям дорогоцінними металами на місцевих радіоринках. Викрадене майно він зберігав у себе вдома.

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Для уникнення відповідальності він покинув місце служби .

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України