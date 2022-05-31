Посол США в Україні прибула до Києва – що відомо про Бріджит Брінк
Новий посол США в Україні Бріджит Брінк приїхала до Києва.
– Маю за честь приєднатися до нашої фантастичної команди посольства США заради підтримки України, — написала дипломатка на своїй сторінці у Twitter.
Також вона поділилася фото зі столиці України.
Варто зазначити, що ця посада залишалася вакантною з того часу, як у квітні 2019 року попереднього посла Марі Йованович достроково відкликали з Києва, а у травні тодішній президент США Дональд Трамп офіційно звільнив дипломатку. Відтоді три роки не було постійного американського посла в Україні. За цей час змінилося четверо тимчасових повірених у справах США в Україні.
Нагадаємо, 18 травня Сенат США затвердив новим послом в Україні Бріджит Брінк. Того ж дня посольство США відновило свою роботу в Києві після тримісячної перерви через повномасштабну війну в Україні.
Про Бріджит Брінк
1996 року вона розпочала дипломатичну кар’єру в Держдепартаменті.
У 1997-1999 роках була консульською політичною співробітницею в посольстві США у Сербії.
До 2002 року Брінк працювала референтом з Кіпру, а до 2004 року — спеціальною помічницею заступника секретаря Держдепу США з політичних питань у Європі, коли держсекретарем був Колін Павелл.
Також вона була політично-економічною керівницею у Тбілісі з 2005 по 2008 рік. У 2011-му повернулась до Грузії як заступниця голови місії посольства США у Тбілісі. З 2014-го до серпня 2015 року була заступницею голови місії у посольстві США в Ташкенті.
З 2019 року Брінк була послом США у Братиславі (Словаччина).
Джерело: Ambassador Bridget A. Brink