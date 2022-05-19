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Сенат затвердив Бріджит Брінк послом США в Україні

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Бріджит Брінк

Сенат США затвердив Бріджит Брінк Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні.

За її призначення в Сенаті проголосували увечері 18 травня.

До цього Бріджит Брінк обіймала посаду посла США в Словаччині, а також працювала старшим радником та заступником помічника секретаря в Бюро з європейських та євразійських справ Держдепу США.

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Як раніше наголошували в Білому домі, 25 років дипломатичної кар’єри Бріджит Брінк присвятила просуванню політики США в Європі та Азії.

Кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні президент Сполучених Штатів Джо Байден висунув 25 квітня.

А 18 травня з’явилася інформація, що її кандидатуру схвалив Комітет Сенату США з міжнародних відносин.

Посольство США в Україні не мало підтвердженого посла з травня 2019 року, коли тодішній президент Дональд Трамп відкликав Марі Йованович під тиском свого ексадвоката Руді Джуліані та решти.

До слова, 18 травня після трьох місяців роботи поза столицею у Києві відновило роботу посольство США.

Фото: U.S. Embassy Slovakia

Джерело: CNN
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