Вибухи в Одесі та вуличні бої у Сєвєродонецьку: що відбувається на 97-му добу війни (онлайн)

В Європейському Союзі знову не узгодили шостий пакет санкцій проти країни-агресора Росії.

Білорусь планує провести біля кордону з Україною “мобілізаційні навчання” з 22 червня до 1 липня.

Окупанти облаштовують фільтраційні табори на кордоні з Естонією.

Газпром припиняє постачання газу до Нідерландів з 31 травня.

Завдяки вдалому наступу ЗСУ армія РФ відійшла від Миколаївки на Херсонщині.

У Бахмутському районі через бойові дії стався витік аміаку. Інформації про загиблих та постраждалих немає.

Обмін полонених передали під юрисдикцію Головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби безпеки України.