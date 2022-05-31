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Факти / Україна
Юля Захарченко |
Вибухи в Одесі та вуличні бої у Сєвєродонецьку: що відбувається на 97-му добу війни (онлайн)

Вибухи в Одесі та вуличні бої у Сєвєродонецьку: що відбувається на 97-му добу війни (онлайн)

В Європейському Союзі знову не узгодили шостий пакет санкцій проти країни-агресора Росії.

Білорусь планує провести біля кордону з Україною “мобілізаційні навчання” з 22 червня до 1 липня.

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Газпром припиняє постачання газу до Нідерландів з 31 травня.

Завдяки вдалому наступу ЗСУ армія РФ відійшла від Миколаївки на Херсонщині.

У Бахмутському районі через бойові дії стався витік аміаку. Інформації про загиблих та постраждалих немає.

Обмін полонених передали під юрисдикцію Головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби безпеки України.

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Пряма трансляція
00:15 - 31 травня

Литва готує новий пакет військової допомоги для України.Він включатиме бронетехніку, вантажівки, позашляховики, партію антидронів та тепловізорів.

Також Литва купить для України Bayraktar, на який збирали €5 млн всією країною через ведучого Андрюса Тапінаса.

Литва

Фото: Depositphotos

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