Червень, 01 в 8:21

З 1 червня на українців чекає низка змін. Зокрема, громадянам варто зважати на те, що деякі банки вирішили скасувати кредитні канікули, а майбутнім вступникам потрібно встигнути підтвердити свою участь в основній сесії національного мультипредметного тесту.

Що ще зміниться з 1 червня та протягом місяця – читайте у матеріалі.

Комунальні тарифи

Після закінчення терміну дії річних пропозицій попереднього сезону газопостачальні компанії мали б сформувати нові тарифні плани. Але через війну ці плани довелося відкласти.

Зараз дивляться

Тому у червні українці платитимуть за газ, спожитий у травні, за старими цінами. Його вартість має становити не більше 8 грн за 1 куб. м.

Водночас у Нафтогазі спростували інформацію про те, що тарифи на опалення для населення можуть зрости. У компанії пояснили, що на виконання умов трирічних договорів з підприємствами теплокомуненерго дійсно встановили нові ціни на природний газ.

Але запланований з 1 червня 2022 року перегляд цін був однією з умов договору, який теплокомуненерго добровільно уклали минулого року з Нафтогазом. А умови трирічних контрактів погоджувалися урядом.

Тому на платіжках українців це не позначиться.

Тарифи на електроенергію

Також фіксованими залишаються тарифи на електроенергію для побутових споживачів в Україні. Вони діятимуть до 31 жовтня 2022 року. Тож у червні українці платитимуть за світло за таким же принципом, як і раніше: залежно від того, хто та скільки електроенергії споживає.

Так, споживачі, які використовують за місяць до 250 кВт/год, платитимуть за електрику 1,44 грн. Для домогосподарств, які споживають більше 250 кВт/год на місяць, тариф залишиться на рівні 1,68 грн.

Скасування кредитних канікул

З 1 червня для клієнтів Приватбанку та Ощадбанку скасовують кредитні канікули, які діяли до 31 травня. Тому українцям потрібно бути готовими до повернення обов’язкових платежів.

Водночас із 1 червня 2022 року Приватбанк продовжує пільгові умови обслуговування користувачів кредитних карток. Клієнти матимуть можливість відкрити нову кредитну картку чи збільшити ліміт кредитування за чинними картками, але для них буде діяти знижена вдвічі процентна ставка.

Пільгові умови обслуговування зі ставкою 1,7% на місяць діятимуть до кінця серпня, якщо клієнт вчасно вносить обов’язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості. В іншому випадку відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками.

Виплата пенсій

Для затримки виплати пенсій у червні немає жодних передумов. У цьому запевнив голова Пенсійного фонду України Євгеній Капінус.

Крім того, заплановані перерахунки пенсій також будуть проведені вчасно. Зокрема, у червні працюючі пенсіонери отримають проіндексовані виплати з доплатами за квітень і травень.

Перерахунок проводиться з урахуванням лише страхового стажу, який є після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або – у разі доцільності – з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Національний мультипредметний тест

20 травня розпочався перший етап підтвердження участі в основній сесії національного мультипредметного тесту. Він триватиме до 7 червня.

До цієї дати майбутнім вступникам необхідно заповнити спеціальну форму, розміщену на інформаційній сторінці у вкладці Підтвердження участі в НМТ.

На цьому етапі абітурієнт повинен обрати із запропонованого переліку населений пункт, зручний для проходження основної сесії тесту, залежно від того, де він – в Україні чи за кордоном.

Під час другого етапу, який триватиме з 21 червня до 7 липня 2022 року, майбутні вступники остаточно визначатимуться з вибором міста/країни і за потреби зможуть змінити населений пункт на той із запропонованих, де зручніше буде пройти тестування.

Підвищення вартості проїзду

З 2 червня вартість проїзду у громадському автотранспорті Львова становитиме 15 грн. Ціна на проїзд у трамваях та тролейбусах залишається незмінною.

Також зберігається безоплатний проїзд для усіх пільгових категорій пасажирів. Рішення скоригувати тариф на проїзд прийняли у зв’язку зі зростанням цін та дефіцитом палива.

У Чернівцях з 1 червня також підвищують тариф на проїзд у маршрутках до 10 грн. Однак він поки що тимчасовий і діятиме протягом двох місяців.

Нові рейси Укрзалізниці

З 11 червня почне курсувати нічний поїзд №53/54 Київ — Перемишль. Він вирушатиме з Києва о 19.48 та прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07.21.

У зворотному напрямку поїзд почне курсувати з 12 червня — вирушатиме о 18.39 та прибуватиме до Києва о 09.21. В Укрзалізниці наголошують, що пасажири зазначеного рейсу матимуть можливість зробити зручну пересадку на потяги, які курсують до інших міст Польщі та Австрії.

Так, після прибуття о 07.21 до Перемишля можна пересісти о 10.21 на поїзд Інтерсіті №105 Перемишль — Відень — Грац.

Також можна зручно пересісти на поїзд Інтерсіті №3804 Перемишль — Щецин, який курсує, зокрема, через міста Краків, Катовіце, Вроцлав, Зелена Гура, Щецин.

У зворотному напрямку можна скористатися поїздами, що курсують Польщею та Австрією, для пересадки на поїзд №54/53 Перемишль — Київ.

Так, поїзд №104 Грац — Відень — Перемишль вирушає о 05.26 з Граца й о 08.10 з Відня, та прибуває до Перемишля о 17.03.

Поїзд №73104 Вроцлав — Перемишль вирушає о 09.10 та прибуває до Перемишля о 16.59. Він робить зупинки, зокрема, у Кракові, Тарнуві та Дембиці.

Зміни для українців за кордоном

Низка європейських країн змінила деякі правила перебування на своїх територіях для українських біженців.

Так, Польща змінює правила безкоштовного проїзду для громадян України. З 1 червня вони матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до міст, розташованих біля східних кордонів країни.

Йдеться про Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загоже, Ярослав та Жешув. Українці можуть отримати безкоштовні квитки в касах відповідних населених пунктів або у провідника в потязі, якщо поїздка починається з цих місць.

Також з 1 червня за проїзд у громадському транспорті потрібно буде платити у Німеччині, Болгарії, Швейцарії та Чехії. Але в Німеччині планують зробити пільги для українців.

Очікується, що проїзний на всі види громадського транспорту українцям обійдеться в €9. А в Чехії проїзний можна буде придбати за €7.

Водночас у Бельгії з 1 червня можна буде обміняти українську гривню на євро. Послуга буде пропонуватись у касах Національного банку або у приватних банківських установах, таких як Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC та KBC Brussels.

Відповідно до рекомендації Європейської комісії, українські громадяни зможуть обміняти до 10 тис. грн (€316) на кожну дорослу людину без будь-яких зборів або комісій.