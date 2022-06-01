Червень, 01 в 18:45

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $700 млн.

Про це він заявив 1 червня на спільному пресбрифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

– Сьогодні вранці президент Байден оголосив новий пакет безпеки для того, щоб озброїти ЗСУ тим, чого вони потребують, для протистояння агресії Росії. Складніші ракетні системи залпового вогню — це частина того, що ми постачали ще раніше, — зазначив чиновник.

До пакету військової допомоги входитимуть, зокрема, ракетні системи великої дальності та інша великокаліберна зброя.

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За його словами, ця зброя допоможе посилити позицію України під час переговорів із російською стороною.

Ентоні Блінкен зазначив, що Київ запевнив Вашингтон, що не використовуватиме американські РСЗВ проти цілей на території Росії, а Сполучені Штати довіряють цим заявам.

Крім того, держсекретар Блінкен додав, що США вважає, що війна Росії проти України триватиме “багато місяців”.

Попри це він закликав Росію припинити війну з Україною.

– Це Росія напала на Україну, а не навпаки. Необхідно, щоб Росія вдалася до деескалації, – сказав Ентоні Блінкен.

Своєю чергою генсек НАТО зазначив, що війни непередбачувані, проте президент України Володимир Зеленський чітко сказав, що все має закінчитися за столом переговорів.

Він також наголосив на підтримці України з боку Північноатлантичного альянсу, та розумінні того, що українському керівництву доводиться ухвалювати складні рішення.

Єнс Столтенберг прокоментував ядерні навчання в Росії. За його словами, брязкання ядерною зброєю дуже небезпечне, але в НАТО не спостерігають жодних змін у поведінці РФ щодо ядерної війни.

– НАТО уважно стежить за ядерними навчаннями Росії та ядерною риторикою Путіна. Ці загрози є дуже небезпечними. Використання ядерної зброї Росією абсолютно змінить цей конфлікт, – зазначив Єнс Столтенберг.

Напередодні постпред США при ООН Лінда Томас Грінфілд нагадала, що Сполучені Штати надаватимуть Україні лише оборонну зброю.

Перед цим Білий дім розповів подробиці про вміст нового пакету військової допомоги від США. Так, до пакету допомоги вартістю $700 млн увійдуть ракетні системи HIMARS, контрбатарейні та протиповітряні РЛС, ПТРК Javelin, вертольоти та автомобілі.