Червень, 01 в 0:50

Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що адміністрація президента США Джо Байдена “з першого дня” ясно дала зрозуміти, що надасть Україні лише оборонну зброю для боротьби з Росією.

Про це вона заявила під час пресбрифінгу ООН.

– Ми не надаємо жодної зброї, яка дозволить українцям атакувати Росію зсередини України. І президент Байден дуже чітко сказав, що ми не збираємося ставати стороною у війні, але ми підтримуватимемо зусилля України щодо захисту свого суверенітету та територіальної цілісності, – сказала вона на брифінгу в ООН.

Раніше президент Байден заявив, що США не посилатимуть нічого, що може атакувати углиб Росії. Раніше українська влада неодноразово закликала міжнародних партнерів надіслати в Україну реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) для захисту від атак російських загарбників.

Зараз дивляться

Минулого тижня CNN повідомила, що адміністрація Байдена готується розширити спектр озброєнь, які вона пропонує Україні, надіславши сучасні ракетні системи дальньої дії, за словами багатьох чиновників.

Вже у вівторок, 31 травня, видання Wall Street Journal заявило, що Сполучені Штати передадуть Україні РСЗВ із керованими ракетами, які можуть атакувати на відстань понад 64 км.