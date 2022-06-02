Карта бойових дій на 02.06.2022 – ситуація на фронті

Червень, 02 в 9:01

На 99-ту добу повномасштабної війни російські військові й далі штурмують та обстрілюють українські населені пункти.

Карта бойових дій в Україні на 02.06.2022

На Волинському та Поліському напрямках Білорусь переоснащує окремі підрозділи своїх Збройних сил сучасними зразками озброєння та військової техніки.

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Загроза ракетних та авіаційних ударів із білоруської території не зменшується.

На Сіверському напрямку активних дій ворога Генеральний штаб Збройних сил України не зафіксував.

Нині росіяни доукомплектовують озброєнням та військовою технікою підрозділи, що зазнали втрат під час бойових дій на території України.

Із території РФ загарбники обстріляли з мінометів населені пункти Середина-Буда, Прогрес Сумської області та Леонівка Чернігівської області.

На Харківському напрямку окупанти обстріляли позиції Сил оборони із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Михайлівки, Прудянки та Верхнього Салтова, щоб знизити наступальний потенціал українських військ.

На Слов’янському напрямку вони відкривали вогонь із артилерії в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина.

На Донецькому напрямку упродовж доби загарбники обстрілювали із мінометів, ствольної та реактивної артилерії позиції українських військ уздовж всієї лінії зіткнення.

Зазнав втрат та відійшов ворог після бойових дій у напрямку Райгородка на Лиманському напрямку.

Тривають штурмові дії росіян у Сєвєродонецьку. Штурм за підтримки мінометів у напрямку Бобрового та Устинівки став для росіян невдалим.

Частковий успіх мали військові РФ під час штурму із метою взяття під контроль Комишувахи на Бахмутському напрямку.

Тоді як після штурму в напрямках Нагірного та Білогорівки окупантам довелось відійти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював українські війська з артилерії та мінометів в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка та Оріхів.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обладнують зайняті рубежі та поповнюють запаси.

На Південнобузькому напрямку загарбники відкривали вогонь із мінометів та ствольної артилерії по населених пунктах Шевченкове, Трудолюбівка, Луч, Степова Долина та Широке, а також завдали авіаційних ударів вертольотами Мі-24 в районах Новогригорівки та Олександрівки.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін у діяльності підрозділів РФ не відзначено.

У північно-західній частині Чорного моря російські кораблі продовжують блокувати цивільне судноплавство.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 99-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW