Червень, 05 в 9:53

Російські війська здійснили серію безуспішних наступальних операцій на південний захід від Ізюма і в районі Лимана.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Збройні сили України успішно стримують російську армію в Луганській області, зокрема атаки ворожих військ у Сєвєродонецьку. Українській обороні це вдається шляхом обережних та ефективних локальних контратак у Сєвєродонецьку та оборони західного берега річки Сіверський Донець.

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Аналітики нагадали, що голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай не погодився з прогнозом Міноборони Великої Британії від 3 червня про те, що російські сили захоплять 10% території області, що залишилися, протягом наступних двох тижнів. За словами голови ОВА, українські сили мають достатньо підкріплень і техніки для проведення подальших контратак та захисту території.

Гайдай зазначив, що російські війська помилково вірять у власні успіхи, що дозволяє ЗСУ завдавати великих втрат кадирівським підрозділам, що нічого не підозрюють.

В Інституті вивчення війни зазначають, що російські військові зосередили всі наявні у них ресурси на битві за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Але українським силам оборони за останні 24 години вдалося відвоювати 20% міста Сєвєродонецьк.

Гайдай повідомив, що російська армія продовжувала обстрілювати мости, що залишилися в Сєвєродонецьку, щоб відрізати шляхи постачання для ЗСУ.

У Кремлі не припиняють говорити, що Росія продовжуватиме свою “спеціальну військову операцію” в Україні, доки не досягне всіх поставлених цілей.

– Кремль, ймовірно, створює умови, щоб оголосити про якусь перемогу на Сході України, готуючись до затяжної війни. У РФ не відмовилися від своїх максималістських політичних цілей щодо України, – зазначають аналітики інституту.

4 червня російські війська намагалися штурмувати території на південний схід від Ізюма та в районі Барвінкового, але безуспішно. Окупанти також намагалися захопити Вірнопілля, атакувати Богородичне, але також без успіху.

Джерело: ISW

Фото: Сергій Гайдай, ISW